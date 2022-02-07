Британский лыжник Эндрю Масгрейв отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Масгрейва цитирует норвежский телеканал NRK.

«Невозможно выигрывать так много. Это одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Абсолютная дикость», — заявил Масгрейв. Он стал в гонке лишь 17-м.

Напомним, Александр Большунов преодолел 30-километровую дистанцию в скиатлоне за 1 час, 6 минут и 19 секунд, более чем на минуту опередив ближайшего преследователя — ещё одного россиянина Дениса Спицова, у которого серебро. Бронзовая медаль досталась финну Ийво Нисканену. Лидер норвежской сборной Йоханнес Клэбо проиграл на финише Большунову более 9 минут.