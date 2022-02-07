Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю предпринял пять попыток исполнить четверной аксель на тренировке накануне старта соревнований одиночников на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает журналист Джеки Вонг в своем «Твиттере», Ханю сначала разминал тройной аксель, первая попытка вышла со степаутом и касанием льда рукой, затем снова степаут, а затем степаут плюс очередное касание льда. На четвертой и пятой попытках Ханю упал.

Все попытки, по оценке Вонга, были выполнены с большим недокрутом и в протоколе прыжок был бы понижен до тройного акселя.

Напомним, завтра, 8 февраля, стартуют соревнования в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Начало выступлений назначено на 4:15 по московскому времени. Россию в турнире представят Андрей Мозалев, Евгений Семененко и Марк Кондратюк.