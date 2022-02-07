Стал известен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Под флагом ОКР выступят четверо сильнейших спортсменов.

На олимпийской трассе команду представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Стартовые номера спортсменов будут известны после публикации официальных протоколов.

Мужская 20-километровая индивидуальная гонка запланирована на вторник, 8 февраля. Начало состоится в 11:30 по московскому времени.

Женская гонка на 15 километров пройдет сегодня, 7 февраля. В 12:00 по мск на старт выйдут Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Евгения Буртасова.