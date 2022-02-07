Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился впечатлениями после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он отметил вклад Камилы Валиевой в золото сборной.

В составе российской команды также выступили Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

«Этот состав на командный турнир был могуч, уверен в себе и успешен. Сила была в его стабильном мастерстве. Выиграли золото для страны, ура. А Камила Валиева – само очарование на льду», – приводит слова Мишина Sport24.

Сборная России опередила ближайших соперников из США на девять очков. Третьими в итоговом протоколе после восьми видов программы стали представители Японии.