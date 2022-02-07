Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг, актуальный на 7 февраля. По итогам недели россиянин Аслан Карацев поднялся на рекордное для себя 14-е место.

В первой десятке не было изменений. Лидером остался серб Новак Джокович, вторым идет представитель России Даниил Медведев, третьим – немец Александр Зверев. Андрей Рублев сохранил за собой седьмую строчку рейтинга.

Аслан Карацев переместился на одну позицию вверх, с 15-го на 14-е место. Таким образом, он добился лучшего результата за всю профессиональную карьеру.

Карен Хачанов спустился на 28 строчку рейтинга ATP.

Напомним, на прошедшем Australian Open Карацев выбыл в третьем круге соревнований после поражения французу Адриану Маннарино.