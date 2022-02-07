Женская сборная России по хоккею крупно уступила соперницам из Канады в групповом матче Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу представительниц Северной Америки.

Начало матча было отмечено скандалом. Канадки чуть не сорвали предстоящую игру, отказавшись вовремя выходить на лед. Задержка игры была связана с отсутствием у россиянок свежих тестов на коронавирус.

Первый и второй период хоккеистки провели в медицинских масках. После чего стало известно об отрицательных результатах анализов у отечественной сборной.

Единственную российскую шайбу забросила Анна Шохина. Счет в игре мог быть еще более крупным, но в третьем периоде арбитр не засчитал один из голов канадок.

Пока сборная Россия, выступающая в форме ОКР, занимает третье место в группе.