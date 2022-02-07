Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко отреагировал на командное золото Игр-2022 в Пекине. Экс-спортсмен сравнил достижения прошлого и нынешнего состава сборной.

Олимпийскими чемпионами в команде стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Спустя восемь лет они сделали это! Чемпионы! Команда! Вывели Россию на 1-е место в командном медальном зачёте, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия — безоговорочный лидер в мире фигурного катания!», — написал Плющенко на странице в Instagram.

Спортсмен опубликовал фото обоих составов команд, на которых было указано преимущество команд перед ближайшими соперниками. В 2014 году оно составляло 10 очков, в 2022-м – было равно девяти.