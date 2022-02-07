Российский хореограф Никита Михайлов высказался в беседе с NVsport о выступлениях олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Марка Кондратюка с его постановками. Короткая программа поставлена на музыку из сериала «Великолепный век», а произвольная — на музыку из мюзикла «Иисус Христос Суперзвезда».

— Марк сам предложил мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера в произвольной или это ваша находка? Был ли какой-то прицел с возможным попаданием на Олимпиаду (что музыка должна быть особенная, «олимпийская») или просто это хорошо подошло самому Марку?

— Идею дала Светлана Владимировна Соколовская, а мы с Марком выбирали части под программу. Олимпиада в качестве цели, конечно же, стояла, но подход к музыке в олимпийский сезон всегда вдвойне сложный. Нет права на ошибку, «переставлять» программу по ходу такого сезона достаточно опасно.

— Светлана Соколовская отмечала, что Марк часто сам что-то творит на льду — то в конце к залу развернётся, на Евро упал на колени. Как вы относитесь к такой импровизации в своих постановках?

— Падение на колени было обязательным моментом программы, так как последняя часть — это наказание ударами плетью. Когда Марк оставался стоять — это, как раз, было неправильно с точки зрения драматургии. Вообще, к его таким проявлениям я отношусь с пониманием, так как он очень эмоциональный фигурист и в моменты экстаза такие его «выходки» допустимы.

— Как вам прокаты Марка на Олимпиаде? Чего ждёте от него дальше в личном турнире?

— Марк сделал огромный вклад для победы нашей команды. Конечно, жду чистых прокатов и улучшения своего рекорда, но ему будет очень тяжело. Такие прокаты отнимают очень много сил, на восполнение которых требуется время. Надеюсь, он успеет восстановиться и начнёт личный зачёт как с чистого листа.