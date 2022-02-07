В горном кластере пекинской Олимпиады начался первый личный старт турнира биатлонистов. Спортсменки вышли на 15-километровую дистанцию индивидуальной гонки с четырьмя огневыми рубежами.

Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке здесь.

Сборная России, выступающая под эмблемой ОКР из-за санкций ВАДА, заявила на старт четырех сильнейших биатлонисток.

Под 29-м номером в женской гонке выступит призер Игр-2022 в смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, под 38-м номером — Светлана Миронова.

В более поздней стартовой группе появятся медалистка текущей Олимпиады Кристина Резцова (74-я) и запасная Евгения Буртасова (84-я).

Мужская индивидуальная гонка запланирована на завтра, 8 февраля. Ранее национальная сборная объявила состав на эту дистанцию.