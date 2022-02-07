На Олимпиаде-2022 были разыграны медали в двух дисциплинах горных лыж — скоростном спуске у мужчин и супергиганте у женщин.

Скоростной спуск выиграл швейцарец Бит Фьюз с результатом 1.42,69. Серебро взял Жоан Кларе, представляющий Францию (1.42,79), бронза — у австрийца Маттиаса Майера (1.42,85). Россиян в этой дисциплине представлено не было.

Жоану Кларе 41 год, для него это первая олимпийская медаль в карьере. Он стал самым возрастным горнолыжником в истории, взявшим медаль Игр. При этом ранее никто не завоёвывал наград на Олимпиадах старше 37 лет.

Первую медаль на чемпионате мира (серебро в супергиганте) Кларе выиграл в 38-летнем возрасте, а на этапах Кубка мира не одерживал ни одной победы.

В женском супергиганте победила шведка Сара Хектор (1.55,69). В тройку вошли Федерика Бриньоне из Италии (1.55,97) и швейцарка Лара Гут-Бехрами (1.56,41).

В состязаниях принимали участие три россиянки. Екатерина Ткаченко стала 25-й, Юлия Плешкова — 27-й, Полина Мельникова — 32-й.