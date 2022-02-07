Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о грядущем выступлении своего ученика Евгения Семененко в личном турнире на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Вы знаете, у всех настрой бывает хороший. Настраиваться надо не на места, а на катание. Постарается прокататься хорошо. Как получится, узнаем завтра. Придётся в пять утра вставать, расписание довольно сложное», — рассказал Мишин в беседе с корреспондентом NVsport.

Напомним, Евгений Семененко заявлен в третью разминку в короткой программе личного турнира мужчин-одиночников на Олимпиаде в Пекине. Он получил 17-й стартовый номер и выйдет на лёд сразу за Марком Кондратюком. Семененко появится на льду примерно в 6:32 по московскому времени.