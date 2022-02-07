Российский хореограф-постановщик Никита Михайлов высказался о работе с фигуристом Евгением Семененко над программами для олимпийского сезона.

Короткая программа Семененко поставлена под песню Надима Намаана «What’s about her», а произвольная — под музыку из сериала «Мастер и Маргарита».

— Как вы подбирали музыку для Евгения на олимпийский сезон?

— Обе идеи были моими. Также я начал сотрудничать с композитором Алексеем Галинским, он сделал очень хорошие обработки моих идей.

— Произвольная программа «Мастер и Маргарита» менялась по ходу сезона (переставлялись прыжки, ушёл гидроблейд и т.д.), вы участвовали в её усовершенствовании?

— Какие-то изменения команда Мишина делала сама, а какие-то — я, когда приезжал в Санкт-Петербург.

— Легко ли вам было сотрудничать в этом сезоне? Какой Женя в работе?

— Работать со спортсменами такого уровня — в удовольствие для хореографа. Трудности возникают всегда, так как ищешь «идеал» в постановке, но именно в конце этих творческих мук получаются такие программы.

Завтра, 8 февраля, Евгений Семененко выступит с короткой программой в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Фигурист заявлен в третьей по счёту разминке из пяти под 17-м стартовым номером, он выйдет на лед в 6:32 по московскому времени.