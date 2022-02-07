Экс-нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может перейти в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Он заявил, что получил предложения от петербургского «Зенита», а также от «Краснодара».

О трансферных перспективах сообщает турецкое издание Ajansspor. Пока Коста находится в статусе свободного агента без действующего клуба. При этом он рассматривает возможности перехода в турецкую Суперлигу, а именно интересуется подписанием соглашения с «Фенербахче».

Ранее Коста выступал за «Атлетико Минейро», там он играл с августа 2021 года по январь 2022 года. В его профессиональной карьере также были лондонский «Челси», испанская «Сельты» и несколько других коллективов.

Трансферное окно в России закроется 22 февраля, перед продолжением национального чемпионата.