«Зенит» в официальном Твиттере поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на Олимпиаде-2022 в командном турнире. Отдельные поздравления клуб выразил поклоннику сине-бело-голубых Александру Галлямову.

«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх. Отдельные поздравления – в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», — приводит «Петербургский дневник» поздравления петербуржцев.

Сборная России выиграла командный турнир сегодня утром. Команду представляли спортивный дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Примечательно, что имея право на две замены, сборная не стала менять состав после короткой программы.