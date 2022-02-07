Главный тренер женской Команды ОКР по хоккею Евгений Бобарико объяснил, что происходило до матча с Канадой, во время встречи и после нее. Олимпийский поединок в группе отметился медицинским скандалом и крупным поражением россиянок.

Наставник отметил, что команда была готова играть в любой ситуации.

«Для нас это очень важно, и мы бы ни в коем случае не отказались от матча. В масках или без масок – как угодно. О протестах даже не думали. Просто ждали решения, когда нам начать игру. Все должно определяться по спортивному принципу», – цитирует Бобарико Матч ТВ.

Он подтвердил, что результаты тестов пришли перед третьим периодом. В тот же момент арбитры разрешили снять маски.

Напомним, матч сборной ОКР против Канады завершился со счетом 1:6.