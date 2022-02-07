Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил заинтересованность клуба в экс-нападающем мадридского «Атлетико» Диего Косте.

Ранее сообщалось, что сам футболист рассказал о предложении сине-бело-голубых.

По информации «РБ Спорт», представитель петербуржцев опроверг это заявление игрока.

«Это фейк», — приводит слова Медведева источник.

Сейчас Коста находится в статусе свободного агента. Известно, что он рассматривает договор с турецким «Фенербахче». Также интерес к игроку, по его собственному заявлению, проявлял «Краснодар».

Последним клубом нападающего был «Атлетико Минейро», там он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. В его профессиональной карьере также были выходы за лондонский «Челси» и испанскую «Сельту».