Экс- врач «Спартака» Лю Хуншень прокомментировал выступление женской сборной Канады в масках в матче против россиянок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу представительниц Северной Америки. Все три периода они провели в средствах индивидуальной защиты.

«Спортсменки попытались себя обезопасить, но нанесли дополнительный вред здоровью. Я считаю, лучше выступать без маски, это лишняя нагрузка на организм», – цитирует Хуншеня Metaratings.ru.

Он заметил, что ношение маски при высоких скоростных нагрузках приводит к нехватке кислорода, а любое ограничение поступления необходимого количества кислорода ведет к нарушению циркуляции крови, остановке сердца.

После очередного поражения россиянки занимают третье место в своей группе.