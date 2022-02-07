Голландская конькобежка Ирен Вюст выиграла Олимпийские Игры-2022 в Пекине на дистанции 1500 метров. Спортсменка взяла медаль высшей пробы в 35 лет, установив новый рекорд турнира.

Второй стала представительница Японии Михо Такаги, она уступила победительнице 0,44 секунды. Третьей была еще одна конькобежка из Нидерландов Антуанетта де Йонг. Ее отставание от соотечественницы составило 1,54 секунды.

Россиянка Елизавета Голубева заняла седьмое место, Евгения Лаленкова стала девятое, Елена Сохрякова финишировала на 22-й позиции.