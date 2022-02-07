Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине с четырьмя огневыми рубежами.

Соревнования на трассе Игр продолжаются в данный момент. Россиянка с большим количеством ошибок занимает одну из последних строчек финишного протокола.

Кристина Резцова борется за место в топ-10. Она допустила два досадных промаха на третьем рубеже. До этой стрельбы она могла рассчитывать на личный пьедестал.

Участие в гонке также принимают Светлана Миронова (3 промаха) и Евгения Буртасова.

Промежуточный лидер дистанции – немецкий призер Игр-2014 в лыжных гонках Денис Херманн.