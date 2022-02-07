Немецкая биатлонистка Денис Херманн стала первой в индивидуальной гонке на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Лучшей из россиянок была Кристина Резцова, показавшая девятый результат.

Победительница прошла дистанцию с одним промахом. Это вторая олимпийская медаль спортсменки, в 2014 году в Сочи она выиграла бронзу в лыжной эстафете.

Серебро индивидуальной гонки забрала француженка Анаис Шеваль-Буше (1) с отставанием в 9,4 секунды. Третьей стала лидер общего зачета Кубка мира из Норвегии Марте Олсбю Ройселанн. У нее – проигрыш в 15,3 секунды с двумя промахами.

Кристина Резцова претендовала на медали до третьей стрельбы. Решающими стали две ошибки на лежке. Светлана Миронова с тремя промахами стала 23-й, ее проигрыш был около четырех минут. Евгения Буртасова (6) показала 77-й результат, Ульяна Нигматуллина – 78-й с рекордным количеством промахов.