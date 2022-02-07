Журналистка Канадской телерадиовещательной корпорации (СВС) Сара Дженкинс призвала убрать из программы Олимпийских Игр те виды спорта, в которых доминирует Россия. По ее мнению, первый претендент на выбывание – фигурное катание.

В ее заявлении отмечается не только Россия, но и другие государства, удерживающие лидерство в одних и тех же дисциплинах.

«Я думаю, нам следует исключить из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует несколько стран. Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен уйти из-за Нидерландов», — написала Дженкинс в Твиттере.

Она добавила связь бобслея и немцев, лыжных гонок и Норвегии.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Россия выиграла золото в командном турнире.