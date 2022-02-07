Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала стрельбу в индивидуальной гонке на Олимпийских Играх в Пекине. Пока она не поняла, как появились рекордные десять ошибок на рубежах.

Спортсменка стала 78-й в финишном протоколе. Золото Игр взяла 33-летняя немка Денис Херман.

«Условия были почти точно такими же, как на пристрелке. Только ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло что-то непонятное для меня», – приводит слова Нигматуллиной Матч ТВ.

Завтра, 8 февраля, на олимпийской трассе пройдет мужская индивидуальная гонка. Сборную России представят Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.