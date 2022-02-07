Кажется, история «Зенит» интересуется Матвеем Сафоновым» начинает приобретать характер сериала. О трансфере голкипера речь заходила прошлым летом, когда Андрей Лунёв уже ушёл, а Станислав Крицюк ещё не пришёл. В декабре об этом снова заговорили, причём девушка голкипера сказала, что «в «Зените» одного бывшего краснодарского вратаря достаточно.

По последним данным петербуржцы рассматривают Сафонова как летнее усиление. И данный трансфер выглядит уже куда вероятнее.

Дело в том, что контракт Сафонова с «Краснодаром» истекает в 2023 году, а значит, его продажа за год до окончания соглашения поможет выручить неплохие деньги, но при этом не заоблачные, которые клуб может запросить за основного вратаря сборной России.

Переход Сафонова в «Зенит» — это сделка, от которой могут выиграть все. «Краснодар» заработает на продаже своего топового воспитанника. Петербуржцы получат железного первого номера. Сафонов получит прогресс в своей карьере. На первый взгляд всё выглядит гладко. Но не обойдётся и без пары подводных камней.

Разумеется, «Краснодару» придётся искать замену Сафонову, а с учётом лимита на легионеров, искать придётся среди российских вратарей. Сами понимаете, рынок этот крайне ограничен. Из тех, кто реально может перейти в «Краснодар» и заменить Сафонова, можно навскидку выделить разве что Илью Лантратова из «Химок» да Ивана Ломаева из «Крыльев Советов». Кстати, интерес к последнему также приписывали «Зениту». Есть у кубанцев ещё и свой Станислав Агкацев, но судя по нескольким матчам, он пока явно не готов к роли номера 1.

Разумеется, нет никакой гарантии, что Сафонов заиграет в «Зените». Крицюк также казался прекрасным кандидатом на роль первого номера на 4-5 лет вперёд. Но неуверенная игра поставила под вопрос его перспективы в клубе. Ветеран Михаил Кержаков в нынешнем сезоне смотрится поувереннее.

Ну и конечно, вопрос цены всё ещё актуален. Да, «Краснодар» этим летом уже не сможет запросить заоблачные 30 миллионов евро, о которых ходила речь в прошлом году. Но в любом случае стоимость будет выше рыночной: всё же Сафонов паспортист, а лучше него в России сейчас не найти. Гильерме уже немолодой и переломанный, Крицюк не оправдывает ожиданий, Хайкин выступает в заведомо более слабом чемпионате, Лантратов сдал, Ломаев не имеет опыта игры за топ-клубы, Максименко окончательно сдулся. Акинфеева в расчёт не берём.

Однако если «Зенит» всё же может себе позволить Сафонова, то его покупка стала бы очень мудрым решением менеджмента. Да и самому голкиперу пора уже переходить на новый уровень.

Всё же «Краснодар», который семимильными шагами прошёл путь от любительского клуба до участника Лиги чемпионов, сейчас упёрся головой в потолок. Вырасти выше у него не получается и неизвестно, получится ли вовсе. Сергей Галицкий не жалеет денег на своё детище, но на огромные траты пока идти явно не способен. Особенно на фоне мирового ковид-кризиса.

Да, кто-то считает, что Сафонову лучше бы попробовать свои силы за границей. Тем более, что в СМИ периодически мелькает информация об интересе иностранных клубов. Последним был «Брайтон энд Хоув». Но только возникает резонный вопрос: а так ли ему нужно уезжать за границу? Пора уже признать: российские футболисты сейчас не соответствуют уровню сильных западных клубов. Закрепиться за границей удалось только Головину, да и тот играет в «Монако», который в последние годы мотает от зоны еврокубков в зону вылета и обратно. Миранчук уехал в расцвете сил – полирует лавку. Жиров уехал молодым – играет в аутсайдере второй бундеслиги. Кокорин уехал состоявшимся игроком – вы сами всё видите. Сейчас россияне могут выходить на первый план только в скромных уровнях вроде «Буде-Глимта». А «Зенит» — это крепкий европейский середняк, постоянный участник Лиги чемпионов, в клубе хорошая инфраструктура и хорошие зарплаты.

За самого Сафонова говорит богатый для его возраста опыт игры как с позиции силы, так и с позиции слабости. Так что в «Зените» он и не будет терять тонус в матчах РПЛ, когда работы у вратаря петербуржцев бывает мало, и не сломается от постоянных атак в играх с топами Лиги чемпионов. Тот же Ломаев не имеет опыта игры в матчах элитного уровня, когда соперник заведомо слабее и почти не атакует ворота.

Теперь всё в руках «Зенита» и самого Сафонова. Рискнут ли петербуржцы выложить за него крупную сумму? И захочет ли сам Сафонов пойти на повышение? Не исключено, что очередной кандидат на роль наследника Акинфеева сам захочет пройти путь Акинфеева и стать легендой для собственного клуба.

Кроме того, не стоит исключать, что Крицюк преодолеет свою нестабильность, вылечит болячки и оставшуюся часть сезона проведёт так, что у тренеров и руководства «Зенита» даже не возникнет вопрос о его замене.

СМИ говорят, что «Зенит» может обратиться и к кандидатуре иностранного голкипера, если лимит на легионеров смягчат. Но будем откровенны: это совсем не в стиле «Зенита». За всю историю клуба из вратарей-иностранцев можно вспомнить разве что русского армянина Романа Березовского да словака Камила Чонтофальски, который долгие годы был глухим лавочником под Вячеславом Малафеевым. Так что даже при смягчении лимита на легионеров в воротах петербуржцев, скорее всего, останется россиянин.