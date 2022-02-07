Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после финиша в индивидуальной гонке на Олимпийских Играх в Пекине. В итоговом протоколе спортсменка заняла 23-ю позицию с тремя ошибками на огневых рубежах.

Лучший результат среди национальной команды показала Кристина Резцова. Она стала девятой с двумя промахами.

«Гонка была сложнейшей, по дистанции было тяжело. На Олимпиаде хотелось бы быть в лучшем своем состоянии, но, к сожалению, я имею то, что имею. Я выжимаю из себя максимум, но не все получается», – цитирует Миронову Матч ТВ.

Она добавила, что собирается бороться на соревнованиях до конца и пообещала выжимать из себя максимум.