Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров в блоге на sports.ru назвал десятку лучших нападающих, против кого ему приходилось играть в чемпионате России. В топ попали три бывших и один действующий игрок «Зенита».

На первом месте Ребров расположил Вагнера Лава, выступавшего много лет за ЦСКА. Вторую строчку занял экс-форвард «Зенита» Халк, а тройку замкнул нынешний вице-капитан петербургской команды Артём Дзюба.

«Дзюба хотя и габаритный, но очень техничный футболист, — рассказал голкипер. — Самое неприятное для вратаря, что он мог защитника просто на своих же плечах развернуть и пробить – всегда тяжелый момент».

Полностью топ-10 от Реброва выглядит следующим образом:

1. Вагнер Лав (ЦСКА*)

2. Халк («Зенит»)

3. Артём Дзюба («Зенит»)

4. Александр Кержаков («Зенит», «Динамо»)

5. Ари («Спартак», «Краснодар», «Локомотив»)

6. Фёдор Смолов («Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»)

7. Александр Кокорин («Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак»)

8. Сейду Думбия (ЦСКА)

9. Алексей Медведев («Сатурн», «Динамо», «Томь», «Крылья Советов», «Сибирь», «Рубин»)

10. Аблай Мбенг («Ахмат»)

* — указаны лишь клубы, в составе которых нападающие выходили в матчах РПЛ