Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская высказалась о победе сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что спортсмены показали великолепный результат и принесли ценную медаль.

«Потрясающие эмоции. Мы лучшая страна в мире по фигурному катанию. Во всех четырёх видах мы имеем самые высокие баллы, поэтому мы лучшие», – цитирует Чайковскую Metaratings.ru.

Золото в составе сборной России в командном турнире взяли Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фигуристы набрали всего 74 балла, их преимущество перед американцами составило 9 баллов. На третьем месте расположилась сборная Японии (63).