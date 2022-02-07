Призер Олимпиады-2022 в смешанной эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что результат индивидуальной гонки не повлияет на ее дальнейшую мотивацию. Спортсменка вышла из борьбы за медали после третьего рубежа.

Резцова показала девятый результат, допустив два промаха.

«Я понимала, что сегодня я в силах бороться на максимуме. Но просто что-то пошло не так. Я буду только злее, никакого отчаяния нет. Да, возможно дома я какие-то грустные эмоции покажу, но на это не более десяти минут», – цитирует Резцову Матч ТВ.

Победительницей гонки стала немка Денис Херманн. В 33 года она завоевала свою вторую олимпийскую медаль. Первую она взяла в Сочи-2014 в лыжной эстафете.