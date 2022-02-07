Российские прыгуны с трамплина принимают участие в турнире смешанных команд на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат по итогам пробного раунда показал Евгений Климов. Он приземлился в 100 метрах и получил 97,7 балла.

Сборную также представляет Даниил Садреев, он пока был пятым. Среди девушек выступают россиянки Ирина Аввакумова и Ирма Махиня. Они обе вошли в топ-10 предварительного тура.

Финальные прыжки состоятся сегодня, 7 февраля. Попытки начинаются в 15:50 по московскому времени.

Ранее Климов финишировал пятым в личной дисциплине. После первой попытки он шёл четвёртым в 1,3 балла от бронзы (135,0), но во второй попытке стал седьмым (126,5) и занял итоговое пятое место (261,5).