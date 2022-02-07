Российский лыжник Александр Большунов завоевал олимпийское золото в скиатлоне (15+15 км), придя к финишу с большим отрывом от соперников. Россиянин преодолел 15-киометровую дистанцию классикой вровень с финским спортсменом Иво Нисканеном, но на 15 километрах коньком ушел в существенный отрыв. Нисканен заметно устал и сильно сдал, лишив себя даже второго места. Финишировал россиянин с флагом ОКР. Забавно, что в начале гонки Большунова занесло и он упал. Спортсмен избежал травм и вскоре вернулся в группу лидеров. Золото Большунова стало первым для России на Олимпиаде-2022. Для самого спортсмена это уже пятая олимпийская медаль. Четыре года назад в Пхенчхане он взял три серебра и бронзу.

Что говорили спортсмены и эксперты о первом пекинском золоте России — в подборке NVsport.

Большунов оценил свою победу, заявив, что все сложилось в нужный момент:

«Сегодня всё сложилось идеальным. Падение, наверное, было необходимо. После него я успокоился и пошёл свою гонку. Рад, что всё сложилось в нужный момент», — сказал Большунов в эфире Первого канала.

«Нереальные эмоции. Бежал последний круг — и слезы наворачивались. Понимал: вот оно! Олимпийское золото! — цитирует «Спорт-Экспресс» Большунова — В нужный момент я забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами. Большое спасибо Пекину и Китаю. Именно здесь у меня все получилось».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не присутствовал на олимпийском стадионе во время соревнований, он задержался в Москве и наблюдал за стартом в аэропорту. Однако от комментария не отказался. Наставник также считает, что все сложилось очень удачно:

«Состояние предполетное, эмоции. Нормальные эмоции. Ожидание всегда ярче по эмоциям, чем реальность. Пока осознание не пришло. Поэтому пока — буднично-предполетное», — приводит слова Бородавко Metaratings.ru.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не смог досмотреть концовку гонки, но от увиденного все равно остался довольным:

«Это фантастическая победа наших лыжников — Саша и Денис были на голову выше своих соперников. Мне не удалось посмотреть концовку, к сожалению, — было заседание исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов», — сказал Поздняков ТАСС.

Комментатор телеканала NRK Асбьёрн Пост отметил замечательную спортивную форму Большунова:

«Это демонстрация редкой силы. В день, когда все в мировой элите отточили свою форму и должны быть на высоте, он просто сметает всех. Соперников даже нет поблизости», — считает он.

Комментатор NRK Торгейр Бьёрн заявил, что лыжник находится в лучшей форме в своей жизни:

«Думаю, многие недооценили стремление Большунова к высотам. Он впервые в своей карьере преуменьшил значение этапов Кубка мира после летнего перерыва. Он решил тренироваться по-другому, все было направлено на Олимпиаду в Пекине, и Большунов находится в лучшей форме в своей жизни».

Британский лыжник Эндрю Масгрейв, пришедший на финиш лишь 17-м, недоверчиво отнесся к победе россиянина, назвав ее дикостью:

«Невозможно выигрывать так много. Это одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Абсолютная дикость», — заявил Масгрейв.

Сразу после гонки у большинства зрителей закрались вопросы о допинге. Американский журналист спросил у спортсмена, является ли его выступление чистым? Большунов резко ответил заокеанскому репортеру на обвинения, добавив, что некорректно задавать вопросы о допинге, поскольку спортсмены России годами тренировались, чтобы добиться своего результата:

«Когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это, — цитирует «Спорт-Экспресс» Большунова. — Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение АДАМС, в котором указывают свое местоположение».

И пока все зарубежные спортсмены и эксперты пытаются придраться к победе россиянина, наши продолжают его нахваливать. Так, например, трёхкратный призёр Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин очень высоко оценил победу лыжника:

«Большунов сто процентов должен был бороться за золотую медаль. Вся интрига закончилась на середине гонки, — цитирует «Спорт-Экспресс» Вылегжанина.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова также не смогла сдержать эмоции от восторга:

«Фантастика, ему «привезли» девять минут. Это настоящий подвиг Большунова. Он просто летел, ёлки-палки! Что он скушал? Фантастика!» — цитирует «Чемпионат» Резцову-старшую.

Неважно, кто из российских спортсменов первым выиграет золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной:

«Большунов большой молодец, красавчик, вытащил золотую медаль, нам только порадоваться остается. Неважно, кто ее первым возьмет, главное, что она есть», — сказал Галлямов.

И, конечно же, российский президент Владимир Путин не остался в стороне и радушно поздравил спортсмена с первым олимпийским золотом:

«От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Но у всего есть своя мера. Большунов — новый Герой России? Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский отреагировал на информацию о возможном вручении премии Героя России лыжнику:

«Большунов — великий лыжник, как и почти любой, кто становится олимпийским чемпионом. Но надо знать меру в такого рода предложениях. Награждать человека за одну олимпийскую победу званием Героя России — нецелесообразно. Вот у нас на законодательном собрании есть депутат Любовь Егорова — она Герой России. Но только вот она шестикратная олимпийская чемпионка. Большунов — замечательный, я его поздравляю, но звание Героя России для болен выдающихся случаев учреждено. Большунова и Спицова искренне поздравляю с золотом, они большие молодцы», — рассказал Вишневский.

Автор — Дарья Гаврилова