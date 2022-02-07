Российская спортсменка Елена Серегина выступит в полуфинале 500-метровой дистанции в шорт-треке. Софья Просвирнова остановилась на этапе 1/4 олимпийского турнира, пробраться дальше помешала дисквалификация.

Серегина показала второй результат в своей пятерке, ее время – 43,712 секунды. Отмечается, что она заняла эту позицию после дисквалификации представительницы Нидерландов Сандры Велзебор.

Просвирнова получила штраф за нарушение правил по ходу забега.

Следующий раунд соревнований пройдет сегодня, 7 февраля. Начало запланировано на 15:13 по московскому времени. В финал А пройдут две лучшие спортсменки по времени, в финале В выступят обладательницы третьего и четвертого результата.

Напомним, сейчас проходят четвертьфинальные забеги мужчин на дистанции 1000 метров.