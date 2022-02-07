Олимпийская чемпионка Камила Валиева не появилась на вечерней тренировке после успешного выступления в произвольной программе командного турнира на Играх-2022 в Пекине.

Об отсутствии россиянки сообщает Sport24.

На лед тренировочного катка вышли две другие представительницы группы Этери Тутберидзе – Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки в начале исполняли отдельные элементы и каскады, а затем сделали прогоны произвольных программ.

Также на катке присутствует хореограф Даниил Глейхенгауз, присоединившийся к команде после старта официальных соревнований.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в ходе командного турнира Валиева стала первой женщиной, приземлившей четверной прыжок на Олимпиаде .