Российская шорт-трекистка Елена Серегина показала третий результат в своем полуфинале на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022. Она не сможет побороться за медали в главном старте.

От главного забега Серегину отделил фотофиниш, который поставил канадку Ким Бутен на второе место в полуфинале. После разбора момента арбитрами вышло, что россиянка уступила сопернице 0,21 секунды.

Напомним, многократный призер чемпионатов мира Софья Просвирнова остановилась на стадии четвертьфиналов на этой дистанции. Она была дисквалифицирована за контакт с соперницей.

Утешительный финал на 500-метровке пройдет в 15:41 по московскому времени. Олимпийская чемпионка определится в 15:46 по мск. Параллельно проходят забеги мужчин на 1000 метров.