Российские фигуристки группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на вечернюю тренировку на олимпийском катке в Пекине. Спортсменки делали прогоны произвольных программ и прыгнули восемь квадов на двоих.

Отмечается, что олимпийская чемпионка Камила Валиева пропускала тренировочное занятие после выступления в командном турнире. Информацию о прыжковом контенте приводит Telegram-канал Матч ТВ.

Сообщается, что Щербакова сделала четверной лутц, каскад четверной флип + тройной тулуп, одиночный четверной флип, а также несколько тройных прыжков.

Трусова смогла приземлить четверной флип и четверной сальхов. Второй прыжок был исполнен со степаутом. Далее она показала каскад четверной тулуп + тройной тулуп, еще прыгнула связку четверной лутц + двойной тулуп и четверной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Личные выступления у фигуристок на олимпийском турнире начнутся 15 февраля.