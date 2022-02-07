Евгений Климов. Фото - Федерация прыжков на лыжах с трамплина России

Евгений Климов. Фото - Федерация прыжков на лыжах с трамплина России

Сборная России по прыжкам с трамплина занимает третье место после первой попытки в финале состязаний в миксте на Олимпиаде-2022.

Наша команда набрала 448,8 очка. Больше баллов на счету фаворитов — Словении (506,4) и Норвегии (457,4).

В составе сборной России выступают Ирина Махнина (92,4), Данил Садреев (124,1), Ирина Аввакумова (105,8) и Евгений Климов (126,5).

Помимо трёх лидеров, во вторую попытку пробились Канада (415,4), Польша (386,1), Австрия (370,7), Чехия (362,5) и Япония (359,9).

Вторая попытка, по итогам которой определятся медалисты, будет разыграна сегодня, начало — в 15:51 по Москве.