Российская саночница Екатерина Катникова завершила выступление в личных заездах на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка не смогла финишировать в первой попытке после инцидента на трассе.

Видео происшествия опубликовал портал Sportbox.ru. Сообщается, что она не удержалась на санях во время заезда.

Катникова не получила серьезных повреждений и смогла самостоятельно покинуть трассу. Она стала единственной саночницей, которая не смогла добраться до финиша в этом заезде.

Выступления продолжают две спортсменки сборной России – Виктория Демченко и Татьяна Иванова. По результатам первой попытки они вошли в топ-10. Промежуточным лидером стала немка Юлия Таубиц.