Женская сборная России по биатлону повторила антирекорд по промахам в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина допустили 21 промах в сумме. Такой же результат случился на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

В 1994 года Носкова совершила 4 промаха, Таланова – 5, Снытина – 4, Анфиса Резцова – 8.

На зимних Олимпийских играх в Пекине Кристина Резцова допустила 2 промаха, Светлана Миронова – 3, Евгения Буртасова – 6, Ульяна Нигматуллина – 10.

Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке стала Кристина Резцова. Она заняла девятое место. Российская биатлонистка попадала бы в призы, если бы допустила на один промах меньше.