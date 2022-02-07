Прыжки на лыжах с трамплина Фото: официальный сайт МОК

Прыжки на лыжах с трамплина Фото: официальный сайт МОК

Сборная России по прыжкам с трамплина идет на промежуточном втором месте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования проходят сегодня, 7 февраля.

Сборная России в составе Евгения Климова, Данила Садреева, Ирмы Махини и Ирины Аввакумовой претендует на историческую награду. Россияне занимают промежуточное второе место перед заключительной попыткой.

В личных соревнованиях Евгений Климов занял пятое место, Данил Садреев стал восьмым.

Прыжки с трамплина не являются исторически российским видом спорта. Последнее золото завоевал Владимир Белоусов в 1968 году.

Климов перешел в прыжки из двоеборья после провала на Олимпиаде в Сочи-2014. Он завершил прыжковую часть третьим, но проиграл лыжную гонку.

Садрееву только 18 лет. Это его второй взрослый сезон. В Кубке мира он не поднимался выше двенадцатого места.

Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.