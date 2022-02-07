Сборная России по прыжкам с трамплина завоевала на зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 7 февраля.

Сборная Словении заняла первое место с 1001,5 баллами.

Национальная команда в составе Евгения Климова, Данила Садреева, Ирмы Махини и Ирины Аввакумовой завоевала серебро (890,3). Это историческая награда для сборной России. Ранее россияне не попадали в топ-3 на Олимпийских играх.

Тройку призеров замкнули спортсмены из Канады (844,6).

В личных соревнованиях мужчины также выступили достойно. Евгений Климов занял пятое место, Данил Садреев стал восьмым.

Климов перешел в прыжки с трамплина после провала на Олимпиаде в Сочи. Он выступал в двоеборье и, после третьего места в прыжках, растерял все преимущество в лыжной гонке.

Последнюю медаль на Олимпиаде «летающие лыжники» завоевывали в 1968 году. Тогда первым стал Владимир Белоусов.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.