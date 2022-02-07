Российские прыгуны с трамплина впервые в истории завоевали олимпийскую медаль. В состязаниях смешанных команд сборная России завоевала серебро.

Россияне после первых попыток шли третьими, но поднялись выше благодаря проблемам Норвегии с экипировкой.

Золото в командном турнире взяла Словения, бронзу — Канада.

В состав сборной России входили Ирина Махнина, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Ранее представители сборной России в этом виде спорта никогда не поднимались на подиум, а в истории СССР был только один призёр — в 1968 году Владимир Белоусов завоевал золото Игр в Гренобле.