Российские прыгуны с трамплина впервые в истории завоевали олимпийскую медаль. В состязаниях смешанных команд сборная России завоевала серебро.
Россияне после первых попыток шли третьими, но поднялись выше благодаря проблемам Норвегии с экипировкой.
Золото в командном турнире взяла Словения, бронзу — Канада.
В состав сборной России входили Ирина Махнина, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
Ранее представители сборной России в этом виде спорта никогда не поднимались на подиум, а в истории СССР был только один призёр — в 1968 году Владимир Белоусов завоевал золото Игр в Гренобле.
Комментарии Развернуть