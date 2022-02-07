В Китае (Пекин) сегодня, 7 февраля, прошли соревнования в шорт-треке у мужчин на дистанции 1000 метров и у женщин – на 500 метров.
У мужчин первым к финишу в финале пришел представитель Китая Жэнь Цзывэй. Второе место занял его соотечественник Ли Вэньлун. Тройку призеров замкнул Лю Шаоанг из Венгрии.
Российские спортсмены Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли пройти в четвертьфинальные заезды. Айрапетяна дисквалифицировали из заезда за нарушение правил.
У женщин забег на 500 метров выиграла итальянка Арианна Фонтана. Она принесла сборной Италии первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла Сюзанна Схюлтинг из Нидерландов. Тройку призеров замкнула Ким Бутен.
Россиянка Елена Серегина заняла 6-е место, выступив лишь в финале В.
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