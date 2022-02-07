Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о серебряных медалях сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Россия творит историю! У нас не было медали 54 года. Мы выигрываем серебро. Это фантастика, прогресс был очевиден последние годы«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Дмитрий добавил, что рад за российских спортсменов. Он назвал результат «летающих» лыжников выдающимся. Губерниев вспомнил времена, когда в России не было даже трамплинов.

Сборная России уступила только национальной команде Словении. Тройку призеров замкнули представители Канады. Это первая медаль для страны в прыжках с трамплина с 1968 года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля. Соревнования завершатся 20 февраля.