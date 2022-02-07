Бывший российский фигурист Максим Ковтун поделился ожиданиями от предстоящих соревнований по фигурному катанию среди мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

«Если говорить о Кондратюке, то для первого дебютного взрослого сезона выиграть чемпионат России, чемпионат Европы и стать уже олимпийским чемпионом в командном зачете – это уже очень хорошо. Я бы сказал отлично. Сейчас он уже преодолел два проката на Олимпийских играх, надеюсь, это сыграет ему в плюс. Марк будет как бы размят», – цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Максим добавил, что если Марк выйдет на прокаты в личном чемпионате с таким же настроем, как и в командном, то у него будет шанс на хорошее выступление.

Ковтун заявил, что у мужчин на Олимпиаде очень высокая конкуренция. Есть явные фавориты, но они не застрахованы от ошибок и волнения. Россияне катаются на высоком уровне и могут побороться за награды Игр.

Мужчины выступят с короткой программой на Олимпиаде 8 февраля. Прокаты с произвольной состоятся 10 февраля.