Завершился третий медальный день на Олимпиаде-2022 в Пекине. Всего было разыграно девять комплектов наград.

Россия завоевала второе золото Игр в Пекине: сборная по фигурному катанию одержала победу в командном турнире. В состав нашей команды входили спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Ещё одну медаль сенсационно взяла сборная России по прыжкам с трамплина в состязаниях смешанных команд. Россияне завоевали серебро, пропустив вперёд только Словению. В состав команды вошли Ирма Махнина, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Для российских прыгунов с трамплина эта олимпийская медаль стала первой в истории.

В медальном зачёте Россия вышла на второе место. На счету нашей команды две золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Лидирует сборная Швеции с тремя золотыми наградами. По общему числу медалей (7) Россия первая, а второй идёт Канада (1-1-4).

8 февраля на Олимпиаде будет разыграно 10 комплектов наград в 8 видах спорта.