В Пекине (Китай) сегодня, 7 февраля, состоялась церемония награждения по итогам скиатлона у мужчин.

Напомним, золото в гонке на 15 + 15 километров завоевал российский лыжник Александр Большунов. Его соотечественник Денис Спицов стал вторым. Тройку призеров замкнул финн Ийво Нисканен.

Александр упал на первых километрах дистанции. Он догнал спортсменов и оторвался от преследователей вместе с Нисканеном. После смены лыж преимущество лидеров составляло уже 30 секунд.

На второй части дистанции российский лыжник остался в одиночестве. Отрыв позволил Большунову финишировать с флагом Олимпийского комитета России.

Завтра, 8 февраля, мужчины пробегут спринт. Начало квалификации – в 11:50 по московскому времени. В 13:30 начнется финальная часть соревнований. В нее пройдут 30 лучших лыжников.