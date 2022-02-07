Баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против «Калева» из Эстонии в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходит на стадионе «Соле Спортдикескус» в Таллине.

«Зенит» выиграл три из пяти предыдущих матчей. Команда из Санкт-Петербурга потерпела поражения от «Пармы» проиграла первый матч «Автодору», но выиграла второй. Также «Зенит» обыграл УНИКС и ЦСКА.

«Калев» выиграл только один матч из последних пяти у «Астаны». «Парме», УНИКСу, ЦСКА и «Локомотиву» эстанцы проиграли.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Петербуржцы уступают только УНИКСу. «Калев» занимает девятую строчку рейтинга. Эстонцы пока не проходят в плей-офф турнира.

В последнем матче «Зенит» уступил «Реалу» в Евролиге.