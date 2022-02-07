В Пекине (Китай) продолжаются заезды женщин-саночниц. Сегодня, 7 февраля, спортсменки совершили две попытки.

После первого заезда Татьяна Иванова занимала пятое место с результатом 58,733, уступая Юлии Таубитц и Наталье Гайзенбергер из Германии, представительнице Австрии Лизе Шульте и немке Анне Беррайтер.

По итогам второй попытки Иванова поднялась на третью строчку турнирной таблицы (1:57,416). Теперь россиянка уступает только Гайзенбергер (1:56,825) и Беррайтер (1:57,033).

Виктория Демченко упала во время второй попытки. Ошибка откинула дочь легендарного чемпиона Альберта Демченко на 31-е место.

В соревнованиях участвуют 34 спортсменки. Финал состоится завтра, 8 февраля. Начало – в 16:35 по московскому времени.