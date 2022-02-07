Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в интервью Primpress рассказал, что российским пенсионерам выплатят от пяти до десяти тысяч рублей в 2022 году.

Единовременные выплаты в размере до десяти тысяч рублей – не фиксированная, и будет варьироваться от пяти до десяти тысяч рублей. Решение о новых выплатах было принято властями, посколько индексация пенсий выше уровня инфляции все равно не позволила пенсионерам покрыть возросшие в 2022 года расходы», – заявил эксперт.

Ордов рассказал, что выплаты будут поступать пенсионерам в конце первого квартала 2022 года. Точные даты пока неизвестны.

Ранее появилась информация о том, что сокращенные на работе предпенсионеры смогут уйти на пенсию на два года раньше.