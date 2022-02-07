7 февраля на Олимпиаде-2022 были разыграны девять комплектов медалей в семи видах спорта. По их итогам Россия завоевала золото и серебро.

Фигурное катание

Сборная России удержала преимущество, завоёванное в командном турнире по итогам двух соревновательных дней. Перед произвольными прокатами команда не стала делать замен. В заключительный день спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов обеспечили сборной досрочное золото. Камила Валиева вышла на произвольный прокат уже в статусе олимпийской чемпионки.

Серебро по итогам соревнований сохранила сборная США, бронзу взяла Япония.

Прыжки с трамплина

Сборная России взяла сенсационное серебро в состязаниях смешанных команд. В состав команды входили Ирма Махнина, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Для российских прыгунов с трамплина эта олимпийская медаль стала первой в истории, а в советской истории был только один медалист – чемпион Игр-1968 Владимир Белоусов.

После первых попыток Россия шла на третьем месте, но занимавшая второе место Норвегия была наказана за нарушения экипировки и в итоге лишилась медалей.

Золото ожидаемо взяла сборная Словении, бронза досталась Канаде.

Биатлон

Биатлонистки сегодня стартовали в первом личном старте – индивидуальной гонке на 15 км. Немка Дениз Херманн завоевала золото, Анаис Шевалье-Буше из Франции стала серебряной призёркой, а норвежка Марте Ольсбу Ройселанн показала третий результат.

Лучшая из россиянок Кристина Резцова претендовала на медаль, но допустила два промаха на третьем рубеже и заняла лишь девятое место. Светлана Миронова стала 23-й, Евгения Буртасова – 77-й, Ульяна Нигматуллина – 78-й.

Хоккей

Женская сборная России разгромно проиграла Канаде – 1:6. Игра началась с часовой задержкой – канадки требовали у российской сборной утренние ПЦР-тесты и отказывались выходить на лёд. В результате матч всё-таки состоялся, но первые два периода сборные играли в медицинских масках. На третий период наши хоккеистки предоставили нужные тесты и сняли маски, Канада доиграла встречу в масках.

Конькобежный спорт

На дистанции 1500 м 35-летняя голландка Ирен Вюст взяла золото с олимпийским рекордом (1.53,28). В тройку вошли японка Михо Такаги и голландка Антуанетт Де Йонг.

Елизавета Голубева стала седьмой, Евгения Лаленкова заняла девятое место, а Елена Сохрякова – 22-е.

Горные лыжи

В состязаниях по скоростному спуску у мужчин швейцарец Бит Фьюз завоевал золотую медаль. Бронза досталась австрийцу Маттиасу Майеру из Австрии. Между ними расположился 41-летний француз Жоан Кларе. Он стал самым возрастным горнолыжником – призёром Олимпийских игр в истории, на целых четыре года превзойдя предыдущее достижение.

Россиян в этом виде в финале не было представлено.

В гигантском слаломе у женщин первенствовала Сара Хектор из Швеции. В топ-3 вошли Федерика Бриньоне из Италии и Лара Гут-Бехрами из Швейцарии.

Екатерина Ткаченко стала 25-й, Юлия Плешкова – 27-й, Полина Мельникова – 32-й.

Шорт-трек

В забеге на 500 м у женщин золото досталось Арианне Фонтане из Италии. На пьедестал вошли также Сюзанна Схультинг из Нидерландов и канадка Ким Бутен.

Россиянка Елена Серёгина выбыла в полуфинале и стала лучшей в утешительном забеге, а Софья Просвирнова проиграла свой забег в 1/4 финала.

У мужчин золото взял китаец Жэнь Цзывэй. Второе место занял его соотечественник Ли Вэньлун. Тройку призеров замкнул Лю Шаоанг из Венгрии.

Российские спортсмены Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли пройти в четвертьфинальные заезды. Айрапетяна дисквалифицировали из заезда за нарушение правил.

Сноуборд

В мужском слоупстайле золотую медаль взял Макс Пэрротт из Канады. В тройку вошли Сю Йимин из Китая и ещё один канадец Марк Макморрис.

Единственный представитель России Владислав Хадарин не смог выйти в финал.

Кёрлинг

В состязаниях смешанных дуэтов утром определились участники полуфиналов, а днём полуфинальные матчи были разыграны.

Норвегия в 1/2 финала вырвала победу у Великобритании – 6:5, а Италия, прошедшая круговой раунд с девятью победами в девяти играх, разгромила Швецию 8:1.

Россия не пробилась на Олимпиаду в этой дисциплине.

Фристайл

У мужчин и женщин состоялись квалификационные попытки в биг-эйре.

Анастасия Таталина прошла в финал биг-эйра с третьим результатом, а Ксения Орлова не смогла попасть в решающие соревнования, став 19-й.

У мужчин представители России в этой дисциплине отсутствуют.

Санный спорт

Состоялись два заезда в состязаниях одиночниц. Первые два места после двух попыток занимают немки Натали Гейзенбергер (1.56,825) и Анна Беррайтер (1.57,033). Тройку замыкает наша саночница Татьяна Иванова (1.57,416).

Виктория Демченко идёт 31-й из 34 оставшихся участниц. Ещё одна россиянка Екатерина Катникова упала на первом заезде и является единственной выбывшей.

8 февраля на Олимпиаде-2022 будет разыграно 10 комплектов медалей в 8 видах.