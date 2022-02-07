Известный блогер Василий Уткин высказался о выступлении сборной России в смешанной эстафете командного турнира по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 7 февраля, команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова заняла второе место.

«Я адски рад медали сборной России на трамплине в командном там чем-то (зачете). Но мне вот что интересно. Перед финалом наши были шестыми, и сняли три команды за несоответствие экипировки, которые были выше нас. Вот интересно, если бы сняли нас – сколько было бы воплей?, – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Василий добавил, что российские «летающие лыжники» молодцы. Они старались изо всех сил. Однако им помог казус. Когда казус мешает россиянам – СМИ раздувает ситуацию, а сейчас все молчат.