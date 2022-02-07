Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о том, что шестикратный чемпион Олимпийских игр Виктор Ан, завоевавший в составе сборной России три золота, не работает с национальной командой. Кореец тренирует сборную Китая.

«Могу сказать, что, когда у нас еще был Виктор Ан в команде, он давал какие-то очень правильные рекомендации спортсменам. Жаль, что мы не смогли его каким-то образом удержать, заинтересовать. Но, несомненно, он был бы нам полезен, потому что вот какие-то нюансы он особенно хорошо знает«, – цитирует Журову «Чемпионат».

Экс-конькобежка добавила, что в команде есть титулованный спортсмен Семен Елистратов, но его не хватает на всех спортсменов.

Пока сборная России по шорт-треку не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Пекине.